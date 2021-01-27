Bartın ırmağında su samuru görüntülendi



- Bartın ırmağının Boğaz mevkiinde nesli tükenme tehlikesi altında yer alan su samuru görüntülendi. Bartın’da ırmak kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar ırmak suyunun içinde su samuru olduğunu fark etti. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar büyük heyecan yaşarken bir süre çevreyi gözleyen su samuru daha sonra ırmağın derinliklerinde gözden kayboldu. Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor. (BB-OA



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