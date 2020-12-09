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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bartın Irmağında oluşan köpükler tedirgin ediyor

Bartın Irmağında oluşan köpükler tedirgin ediyor

IRMAK GÖRÜNTÜLERİ

Fabrika Gezin Kimya Salmas Gesi 

-IRMAĞI FOTOĞRAFLAYAN VATANDAŞ
-VATANDAŞ RÖPORTAJ

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın Irmağının Çağlayan mevkiinde oluşan beyaz köpükler ırmak yüzeyini kapladı. Köpüklerin fabrika atığı kimyasallardan oluşabileceği şüphesi üzerinde durulurken Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Bartın Irmağının kıyısında tarihi su değirmenin bulunduğu Çağlayan mevkiinde su üzerinde beyaz köpükler oluştu. Irmağın durumunu gören vatandaşlar Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundular. Irmak suyunun bentten dökülmesiyle birlikte oluşan köpüklerin fabrika atığı kimyasallardan kaynaklanabileceği şüphesi üzerinde durulurken ırmak yüzeyinin tamamının beyaz köpüklerle kaplandığı görüldü.
İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatıldı. Irmak çevresinde çocuğu ile birlikte gezinti yaparken karşılaştıkları manzara karşısında şok olduklarını söyleyen Önder Sucu (45), “Organize Sanayinin atıklarını salmasıdır. Başka bir şey değildir. Başka bir yerden gelme şansı yok çünkü burada. Irmağın hali zaten içler acısı. Organize Sanayi Bölgesinin atıkları ırmağı mahvediyor. Ne diyeyim. Söylenecek kelime bulamıyorsun ki. Yazıktır, şu hale bakın. Maalesef içler acısı.” Dedi. (BB-
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