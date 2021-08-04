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Bartın Irmağında balık ölümleri
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bartın Irmağında balık ölümleri

Bartın Irmağında balık ölümleri

Irmak genel görüntü

Oksijen Seviyesi Balık Ölümü Oksijen Harekete Geç Köprü 

-Su içindeki balık ölüleri
-Su kıyısına vuran balık ölüleri
-Vatandaşların köprüden izlemesi
-Ölü balıklardan detay görüntüler
-Irmağa su takviyesi

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın Irmağı'nda çok sayıda balık ölümü gerçekleşti. Balık ölümlerine karşı oksijen seviyesini artırmak için ırmağa su takviyesi yapılmaya başlandı. Bartın Irmağı’nın kent merkezinden geçen Kocanaz kolundaki Kemerköprü mevkii bölgesinde çok sayıda balığın öldüğü görüldü.
Yüzlerce balığın kıyıya vurduğu yüzlercesinin de su içinde hareketsiz kaldığı balık ölümleriyle ilgili ekipler harekete geçti. Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bartın Tarım Orman İl Müdürlüğü ekiplerince bölgeden numuneler alınarak inceleme başlatıldı. Bartın Belediyesi ekiplerince de durgunlaşan ırmak suyundaki oksijen miktarının artırılması için köprü üzerinden motorlarla ırmağa su takviyesi yapılmaya başlandı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Irmağı'nda balık ölümlerinin görülmesi üzerine hemen çalışma başlattıklarını ifade ederek, “Bartın Irmağı'nın Kemer Köprü mevkiinde her yıl bu şekilde balık ölümleri gerçekleşiyor. O bölgede bilhassa yaz mevsimlerinde ırmaktaki su seviyesi çok azalıyor ve ırmak suyu tamamen durgun bir hal alıyor. Tabi bu durum ırmaktaki oksijen seviyesinin de düşmesine neden olabiliyor. Biz Bartın Belediyesi olarak bu tür durumlarda ırmaktaki oksijen oranını artırmak için kurduğumuz motorlarla köprü üzerinden ırmağa su takviyesi yapıyoruz. Bu su takviyesi balıklar için can suyu oluyor. Tabi ilgili kurumlarda bölgeden numuneler alarak incelemeleri başlattılar. Üzücü bir durum. Tekrar olmamasını diliyoruz” şeklinde konuştu.
(BB-
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