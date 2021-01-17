Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Bartın'dan kar manzaraları

Bartın'dan kar manzaraları

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

( BARTIN -DRONE) BARTIN

Sahil Yolu Gesi Kar Manzaraları Kar Yağışı 


- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışı Bartın’da eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Bartın Kastamonu sahil yolunda oluşan manzaralar drone ile havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Batı Karadeniz bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Bartın Kastamonu sahil yolunun çevresi beyaz örtü ile kaplandı. Ekipler kar yağışının etkili olduğu bölgelerde karayolunun açık kalması için çalışmalarını sürdürdü. Karadeniz sahil yolunun Bartın Kastamonu bağlantısı arasında yer alan Amasra-Kurucaşile yolunda oluşan kar manzaraları drone ile havadan görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Yurttan Kış ManzaralarıYurttan Kış Manzaraları
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı