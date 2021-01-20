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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bartın'da yaklaşık 1 metreyi bulan buz sarkıtları korkutuyor

Bartın'da yaklaşık 1 metreyi bulan buz sarkıtları korkutuyor

çatılar ve sokak lambalarında buz sarkıtları

Hava Sıcaklığı Kar Temizleme Kar Kalınlığı Buz Sarkıtları Kar Yağışı 

-karlı sokak ve evler genel görüntüler
-araçlar ve yayalar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da 5 gündür etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Bazı binaların çatılarında 1 metrelik buz sarkıtları oluştu. Bartın’da hafta sonu başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam etti. Kar kalınlığı kent merkezinde 60 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 110 santimetreye ulaştı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -3 dereceye kadar düştüğü kentte çatılarda ve sokak lambalarında boyları bir metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu. Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare ekiplerince, merkezdeki cadde ve sokaklarda kapalı olan yollar için belediye ekiplerince kar temizleme çalışmaları devam ediyor. (BB-OA
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