Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bartın’da su taşkını.. Şiddetli yağmurun ardından ırmak taştı

Bartın’da su taşkını.. Şiddetli yağmurun ardından ırmak taştı

çağlayan mevkii su taşkını

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Piknik Alanı Su Taşkını 

-ırmak kenarı iskeleler
-yalı mevki su taşkını

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da etkili olan sağanak yağışlar sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağında su seviyesi yükseldi. Bartın Irmağı’nın bazı noktalarında taşkınlar oluştu. Bartın’da etkili sağanak yağmur ve yüksek kesimlerde eriyen kar sularıyla birlikte kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağında su seviyesi yükseldi. Çağlayan mevkiinde piknik alanına giden yol sular altına kalırken aydınlatma direkleri ve ağaçlar sular altında kaldı. Yalı mevkiindeki tarihi iskeleye kadar sular yükselirken bazı iskelelerin su altında kaldığı görüldü.
Su seviyesinin artmasının ardından Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşım farklı yollardan sağlanıyor. Öte yandan Topalali-Afrunda köyleri arasında bağlantıyı sağlayan ve bir süre önce bakıma alınan köprüde sel tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement