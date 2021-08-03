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Bartın’da sıcak hava asfalt eritti
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bartın’da sıcak hava asfalt eritti

Bartın’da sıcak hava asfalt eritti

eriyen asfalta bartın yazma

Hava Sıcaklığı Karayolları Altın 

-araçalrın geçişi
-karayolları ekiplerinin kumlama çalışması

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da termometreler 37 dereceyi gösterirken nemle birlikte hissedilen sıcaklık 44 dereceye ulaştı. Sıcak hava nedeniyle Bartın-Zonguldak karayolunun Kuyumcu mevkiinde asfaltın eridiği görüldü.
Bartın’da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 37 dereceye ulaştı. Nemle birlikte sıcaklık 44 derece olarak hissedildi. Vatandaşlar sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşarken Bartın -Zonguldak karayolunun Kuyumcu mevkiinde sıcak hava nedeniyle asfaltın eridiği görüldü.
Karayolları ekiplerince asfalt erimesi görülen bölgelerde kumlama çalışması yapıldı. (BB-
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