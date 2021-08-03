Bartın’da sıcak hava asfalt eritti

-araçalrın geçişi -karayolları ekiplerinin kumlama çalışması
( BARTIN ) BARTIN
- Bartın’da termometreler 37 dereceyi gösterirken nemle birlikte hissedilen sıcaklık 44 dereceye ulaştı. Sıcak hava nedeniyle Bartın-Zonguldak karayolunun Kuyumcu mevkiinde asfaltın eridiği görüldü. Bartın’da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 37 dereceye ulaştı. Nemle birlikte sıcaklık 44 derece olarak hissedildi. Vatandaşlar sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşarken Bartın -Zonguldak karayolunun Kuyumcu mevkiinde sıcak hava nedeniyle asfaltın eridiği görüldü. Karayolları ekiplerince asfalt erimesi görülen bölgelerde kumlama çalışması yapıldı. (BB-
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