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Bartın'da karayolunda taşkın meydana geldi
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bartın'da karayolunda taşkın meydana geldi

Bartın'da karayolunda taşkın meydana geldi

Karayolundaki su baskını

Sağanak Yağış Su Baskını Kapanma Sağanak Dere Yatağı 

-Araçların geçişi
-Yolun temizlenme çalışmaları

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın'ın Ulus ilçesinde sağanak yağış sonrası dere taştı. Taşkın suları karayolunun kısmen kapanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre kentte etkili olan sağanak yağış sonrası Ulus ilçesine ulaşımın sağlandığı karayolunda taşkın meydana geldi. Aşağıemirce mevkisinde yaşanan olayda dere yatağı taştı. Ulaşım kısmen durdu. Taşkın sularıyla birlikte yolu kapatan odun parçaları iş makineleri ile temizlendi. Yolun temizlenmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerinde temizleme çalışmaları sürüyor.
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