- Bartın’da kar yağışı etkili oldu

-karda ilerleyen araçlar

-karlı caddede yürüyen yayalar

-karda ilerleyen araçlar



( BARTIN ) BARTIN



- Bartın’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 10 santimetreye ulaşırken kırsal kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Bartın’da kar yağışı akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.

Kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken kırsal kesimlerde ise kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Belediye, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar temizleme çalışmalarını sürdürürken kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşanması sürücülere zor anlar yaşattı. Bartın’da olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime de 3 gün süreli ara verildi.

(BB-



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