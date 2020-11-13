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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Barış Pınarı bölgesi yeşillendiriliyor

Barış Pınarı bölgesi yeşillendiriliyor

Barış Pınarı bölgesinden görüntüler

Palmiye Ağacı Gesi 

-Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in ağaç dikiminden detaylar
-Barış Pınarı bölgesinde yaşayan halktan görüntüler
-Ağaç dikiminden detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Barış Pınarı bölgesinde başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ana caddelere 100 adet palmiye ağacı ile çok sayıda çam servi ağacı dikildi. Barış Pınarı Harekatı ile sosyal ve ekonomik hayatın yanında yaşam alanlarının da yeniden şekillendiği Telabyad’da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ana caddelere 100 adet palmiye ağacı ile çok sayıda çam servi ağacı dikildi. SUDKOM, Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü destek ve danışmanlığında, Telabyad Mahalli Meclisi belediyecilik hizmet biriminin çalışmalarıyla belirlenen alanlara, Türkiye’den temin edilen 100 adet 7 metre boyunda palmiye ağacı ile çok sayıda çam servi ve farklı ağaç türlerinin dikimi gerçekleştirildi.
Bölgedeki ağaçlandırma faaliyetlerine iştirak eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ile ülke genelinde başlatılan ağaçlandırma faaliyetlerini, Barış Pınarı Bölgesinde de başlattıklarını ifade ederek, bölgeye dikilen ağaçların sulama ve bakımının aksatılmamasını istedi. Telabyad’ı yemyeşil bir şehir haline getirmeyi amaçlayan çalışmalar kapsamında, Türkiye’den tırlarla götürülen yetişkin ağaçlar, vinç yardımıyla taşınarak daha önceden hazırlanmış alanlara yerleştirildi.
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