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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Barınakta kedi ve köpeklere ısıtıcılı koruma

Barınakta kedi ve köpeklere ısıtıcılı koruma

barınaktan görnütü

Hava Sıcaklığı Köpek Gesi Hayvan Sokak Hayvanları 

-kedi ve köpeklerin yanındaki ısıtıcılar
-detaylar
-altlarındaki minder ve halıfleksler

( ANTALYA ) -- Kedi ve köpeklerin altına minder ve halıfleks serilerek ısınmaları sağlanıyor. ANTALYA

- Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak hayvanları, elektrikli ısıtıcılarla soğuktan korunuyor. Ülke genelinde soğuyan havalar herkes kadar sokakta yaşayan hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün don uyarısı yaptığı bu günlerde Konyaaltı Belediyesi, sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemesi için gerekli çalışmaları yapıyor. Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bulunduğu Çakırlar bölgesinde gece saatlerinde hava sıcaklığı -4 dereceye kadar düşüyor. Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören sokak hayvanları da soğuklara karşı elektrikli ısıtıcılarla korunuyor. Kedi ve köpeklerin altına minder ve halıfleks serilerek ısınmaları sağlanıyor. Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Metin Çomak, havaların soğuduğu bu günlerde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Metin Çomak, “Sokak hayvanlarımızın merkezimizde misafir oldukları dönemlerde en iyi tedaviyi alabilmeleri için çalışıyoruz. Soğuk havaları karşı kedi ve köpek ünitelerine elektrikli ısıtıcılar yerleştirdik. Güneş battıktan sonra ısıtıcılar devreye giriyor. Merkezimizi ısıtarak can dostlarımızı soğuktan koruyoruz. Ekiplerimiz 24 saat gerekli kontrolleri yaparak sokak hayvanlarımızın ısınma problemini çözüyor” dedi.
Vatandaşlara çağrı Vatandaşlara bir çağrıda da bulunan Metin Çomak, “Bu mevsimlerde kedilerimiz kendilerine doğal korunma alanları oluşturuyor. Bunlar genellikle araçların kaporta bölümü oluyor. Vatandaşlarımız en azından sabahları araçlarını çalıştırmadan önce kaput bölümünü kontrol etmesinde fayda var. Sokaklarda yaşayan hayvanlarımız için de gönüllü vatandaşlarımız korunma alanları yaptırarak, bizlerin çalışmalarına destek oluyor.” diye konuştu.
(BLT-
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