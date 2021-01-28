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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Barajlarda doluluk oranı yağışlarla birlikte arttı

Barajlarda doluluk oranı yağışlarla birlikte arttı

Barajdan görüntü

Doluluk Oranı 

-Su seviyesinden detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te bulunan Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı ile Alkumru Barajı'nda su doluluk oranı, son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte arttı. Son haftalarda yaşanan kuraklık nedeniyle su doluluk oranları düşen barajlarda doluluk oranı son günlerde devam eden yağışlarla birlikte artmaya başladı.
Bugün itibariyle Çetin Barajı'nda doluluk oranı yüzde 76, Alkumru Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 74 seviyesine çıktı. Artışın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
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