Baraj gölünde 3 metrelik yayın balığı yakaladı

-Vatandaşlardan detaylar

-Balığın yanında bir vatandaş ile detayı

-Videoyu çekenin konuşması



( KAHRAMANMARAŞ )- İnsan boyundan uzun balık, 3 bin 250 liradan satıldı KAHRAMANMARAŞ



Kahramanmaraş’ta bir balıkçı, baraj göletinde 3 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. Büyük balık görenlerin ilgisini çekti. Kahramanmaraş’ta balıkçılık işi yapan Ahmet Özer, Menzelet Barajı içinde balık avına çıktı. Özer, baraj göletinde 130 kilogram ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. Yakaladığı balığı Şazibey Balık Pazarı esnafına 3 bin 250 liraya satan balıkçı Ahmet Özer, büyük balığı yakaladığı için memnun olduğunu ve görenlerin ilgisini çektiğini söyledi.



(HLL-

