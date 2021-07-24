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Baraj gölünde 3 metrelik yayın balığı yakaladı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Baraj gölünde 3 metrelik yayın balığı yakaladı

Baraj gölünde 3 metrelik yayın balığı yakaladı

Balığın sergilenmesi

Uzunlu Esnaf Baraj Göleti Balık Avı 

-Vatandaşlardan detaylar
-Balığın yanında bir vatandaş ile detayı
-Videoyu çekenin konuşması

( KAHRAMANMARAŞ )- İnsan boyundan uzun balık, 3 bin 250 liradan satıldı KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta bir balıkçı, baraj göletinde 3 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. Büyük balık görenlerin ilgisini çekti. Kahramanmaraş’ta balıkçılık işi yapan Ahmet Özer, Menzelet Barajı içinde balık avına çıktı. Özer, baraj göletinde 130 kilogram ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. Yakaladığı balığı Şazibey Balık Pazarı esnafına 3 bin 250 liraya satan balıkçı Ahmet Özer, büyük balığı yakaladığı için memnun olduğunu ve görenlerin ilgisini çektiğini söyledi.

(HLL-
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