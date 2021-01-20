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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar

Balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Kelkit çayında susuz kalan balıklar

Yarış Ölü Balık Irak 

-İtfaiye ekipleri ve vatandaşların balıkları kurtarma çalışması
-Sığ suda kalan balıkların elle tutulara Kelkit çayına atılması
-Balçık kaplı alanda kalan balıkların tazyikli su sıkılarak kurtarılmaya çalışması
-Kıyıya vuran ölü balıklar

( TOKAT ) TOKAT

- İtfaiye erleri, Kelkit çayında kuraklık sonucu susuz kalan balıkları kurtarmak için için seferber oldu. Tokat'ın Reşadiye ilçesinden geçen Kelkit çayında yaşanan kuraklık nedeni ile sular çekildi. Çay yatağında ufak su göletleri oluştu. Çok sayıda balık bu göletlerde kaldı. Durumun fark edilmesi ile Reşadiye Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye erleri balıkları kurutmak için yoğun çaba gösterdi. İtfaiye erleri sığ suda ölmek üzere olan balıkları elleriyle toplayarak çaya bıraktı. İtfaiye ekipleri bir taftanda tazyikli su sıkarak çamurlu alanda kalan balıkları kurtarmaya çalıştı. Soğuk havaya aldırış etmeden çalışan itfaiye erlerinin mücadelesi sonucu çok sayıda balık kurtarıldı. Bir çok balığın telef olduğu gözlendi. (Nİ-GF-Y)
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