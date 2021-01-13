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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Balıklar ölmesin diye hortumla su veriyor

Balıklar ölmesin diye hortumla su veriyor

Suyu çekilen şelale

Şelale Kızılkanat Gesi 

-Hortumla su akıtan esnaf
-Detaylar
-Toplanan balıkların suya atılması
-Röportaj

( MERSİN ) -- Şelalenin suyu çekildi balıklar ölmeye başladı MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde bir esnaf kuruyan şelaledeki balıklar ölmesin diye hortumla su veriyor. Tarsus Şelalesinde suların çekilmesiyle birlikte burada yaşayan yavru balıklar ölmeye başladı.
Yılanbalığı, sazan ve kızılkanat balığı yavruları çekilen sular nedeniyle ölürken bunları gören Mehmet İnak isimli vatandaş yavru balıkların yaşadığı ve suların çekildiği şelalenin bir koluna hortumla su vererek onların hayatta kalmasını sağlamaya çalışıyor. Şelaleye geldiğinde balık yavrularının can çekiştiğini gören Mehmet İnak iş yerinden hortumla verdiği su ile balıkları hayatta tutmaya çalıştığını söyledi.

Beş saat boyunca dereye hortumla su veren İnak, “Kuraklıktan dolayı üç dört gündür şelalede su kuruduğu için şelalenin su olan bölgesinden hidraforla olmayan bölgesine su aktarıyoruz, sabahleyin baktığımızda yüzlerce balığın öldüğünü gördük, çok az bir bölgede su vardı, buradaki suyu çoğaltıp su olan bölgeye balıklarımızı taşımak için onların ölmemesi için beş saatir buraya su veriyorum" dedi.
(ERY-
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