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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BALIKESİR - Müsilaj (deniz salyası) temizliği devam ediyor

BALIKESİR - Müsilaj (deniz salyası) temizliği devam ediyor

- Temizlik çalışmaları Balıkesir 'de müsilaj temizliği devam ediyorBALIKESİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Balıkesir 'in Bandırma ve Erdek körfezlerinde müsilaj (deniz salyası) temizlik çalışması sürüyor. Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve ilgili kurumların yer aldığı temizlik faaliyetinde, denizin yüzeyindeki müsilaj, bertaraf amacıyla toplanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 1 vidanjör ile Konya Büyükşehir Belediyesine ait 2 vidanjör temizlik çalışmalarını sürdürüyor.Çalışmalarda, günde 5 sefer yapılarak yaklaşık 200 ton müsilaj toplandığı öğrenildi.Toplanan müsilajların bertaraf tesislerine gönderildiği belirtildi.

Körfez 

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