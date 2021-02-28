Balıkesir’in rüzgarı elektriğe dönüşüyor

-Rüzgar güllerini izlemek için gelenler

-Muharrem Çakır ile röp.

-Kemal İşi ile röp.

-Engin Şafak ile röp.

-Detay görüntüler



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’de Rüzgar Enerjisi Santrallerinin (RES) sayıları her geçen gün artarken, santraller de ilgi odağı haline geldi. Çok sayıda vatandaş santralleri görmek için dağlara tırmandı. Balıkesir merkez ile Kepsut, Bandırma, Manyas. Susurluk, Havran ve Burhaniye de kurulan Rüzgar Santrallerinde üretilen elektrik trafo merkezlerine aktarılıyor. Havran Çataltepe Rüzgar Enerjisi Santralını ziyaret eden Kemal İşi, Muharrem Çakır, Kadir Özdemir ve Sefer Talay, rüzgar güllerini yakından görmenin mutluluğunu yaşadı. Sayılarının artmasını isteyen Muharrem Çakır, “Bura da, rüzgar güllerini yakından gördük. Çok güzel. Bunların sayıları arttırılmalı” dedi.

Kemal İşi de, “Biz bunları uzaklardan görüyorduk. Yakından görmek için buraya geldik. Burası, rüzgarı bol olan bir yer. Sayıları artırılmalı.” dedi.

Çataltepe Rüzgar Enerjisi Şantiye Şefi Engin Şafak ise, “Burası Havran Çataltepe Rüzgar Enerjisi Santralı. 2010 yılında 8 adet türibin ile işe başladık. 2019 yılında 5 türibin daha ilave ederek 27.5 megavat güce ulaştık. Ürettiğimiz elektriği, Edremit Trafo Merkezine veriyoruz. Çok güzel. Doğanın verdiği güç ile elektrik ihtiyacını karşılamaktayız” dedi.





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