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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkesir’de badem ağaçları kış ortasında çiçek açtı

Balıkesir’de badem ağaçları kış ortasında çiçek açtı

Çiçek açan badem ağacı

-Ağacı inceleyen vatandaşlar
-Detay görüntüler
-Ergenç Çavuşoğlu ile röp.
-Hasan Mert Çakıroğlu ile röp.

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz günlerde yaşanan ılık hava meyve ağaçlarını canlandırırken, badem ağaçları da çiçek açtı. Çiçeklenmenin erken olduğunu belirten Tarım Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde yaşanacak soğukların çiçek açan ağaçları olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti. Burhaniye’de geçtiğimiz haftalarda yaşanan ılık hava bütün meyve ağaçlarını canlandırırken, yöredeki badem ağaçları da çakır çiçek oldu. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde yaşanacak soğuk havaların çiçek açan ağaçları olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Özellikle ovalarda çiçek açan badem ağaçları baharı andırdı. Ağaçların ılık havaya aldandığını anlatan Tarım Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu, “Geçtiğimiz günlerde havalar ılık geçti. Badem ağacı halk arasında aptal ağaç olarak bilinir. Sıcağı ve birkaç gün güneşi gördü mü hemen çiçek açmaya başlar. Bunun aldanmaması mümkün değil. Çok erken oldu. Önümüzde daha soğuk günler var. Büyük ihtimalle bu ağaçlar aldanacak ve yazık olacak” dedi.
Çifti Hasan Mert Çakıroğlu da, ”Bu günlerde havalar iyi gittiği için bademlerimiz çiçek açtı. Ama haftaya veya ondan sonraki hafta hava soğuk giderse çiçekleri dökebilir. Yani meyve beklememek lazım” diye konuştu.
(FT-MŞ)
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