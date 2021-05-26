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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkçılara eşlik eden yunuslar böyle görüntülendi

Balıkçılara eşlik eden yunuslar böyle görüntülendi

-gel diye çağırması (cep telefonu)

Yüzme Balıkçı Teknesi Yunuslar Cep Telefonu Irak 

--Yunusların tekneyi takip etmesi

( HATAY )- Yunuslar, teknenin yanında yüzdü HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde yunuslar, balıkçı teknesinden gel diyen balıkçının yanında yüzdü. Yunusları ilgiyle izleyen tekne de bulunanlar bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Samandağ Sahilinin açıklarında balıkçı teknenin önünde bir anda yunuslar belirdi. Teknenin içinde bulunan biri yunuslara gel deyince yunuslar bu çağrıyı çağrısız bırakmayıp teknenin etrafında yüzmeye başladı.
Yunusları ilgiyle izleyen balıkçı teknesinde bulunanlar bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Bir süre teknenin önünde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. (ALC
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