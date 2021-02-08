- Balıkçılar eleklerin kaldırılmasını istiyor

-Balıkçı Avni Ölmez konuşması

-Tezgahtaki balıklardan detay



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Muharrem Ali Köse, hamsi yasağının sona erdiğini ancak eleklerin kaldırılmaması nedeniyle tezgahların boş kaldığını söyledi.



Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’de bulunan hamsilerin büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olması nedeniyle koyduğu yasak 7 Şubat itibariyle kaldırıldı. Hamsi fiyatlarının yükselmesi ile vatandaşlar tarafından balığa rağbet azalmıştı. Kdz. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Muharrem Ali Köse, eleklerin kaldırılmadığına vurgu yaparak balıkçıların mağdur olduğunu ifade etti.

Köse açıklamasında, “Yasakları kaldırdılar yalnız elekleri mühürlemek bir sorumluluktur. Eleği kaldırdığın zaman hamsinin içinde Çaça balığı var. Çaça balığını elemek için içinden seçmek için elek kullanması lazım. Tekne eleği kullanmadığı zaman bu balığı yapamaz. Zaten bu balık ağa girdiği zaman ölüyor. Adam tutup tekrar denize mi dökecek ölüsünü? Bunun insanlara ne faydası var? Elek mühürlemenin hiçbir faydası yok. Elekten geçipte kasalaması düzgün balık olmasına neden oluyor. Ölçüleri ona göre onun. Bu elenmediği zaman zaten ölçülerden geçmez. O zaman bu balığı neden tutturuyorsunuz? Madem kökünden yasaklayın, balıkçı da tutmasın. Elek mühürlemek çok yanlış bir şey. Çiftçiye traktörü yasaklayıp, kazmayla kazmasını istemeye benziyor. Havuz balıkları piyasaya sürüldü. Hamsi denizde doluyken vatandaş bu balığı yer mi? Halkın tercihi canlı balık yemek. Yasak gelince diğer balıklar da satılmıyor. Buzhaneler ağzına kadar dolu. Elekleri bağladığın zaman balıkçı denizde çalışamaz. Hamsi balığı elle ayıklanamaz.” ifadelerini kullandı. Hamsi fiyatları düşecek mi? Balıkçı Avni Ölmez, “Yasak kalktı ama fiyatlar yüksek olduğundan dolayı halk yine yiyemiyor. 1 kasa şoklu balığı bile satamıyoruz. Şuan ki fiyatlar 35-40 lira. İnsanların alım gücü de yok. Pandemiden dolayı çalışamayan vatandaşlar fiyatları duyunca geri kaçıyor. 1 kasa balığı bile satamıyoruz Tezgâhta yer alan balıklardan Mezgit 30, Sarı Kanat 90, Levrek 70, Hamsi 35 liradan alıcı buluyor." dedi.

(İYA-



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