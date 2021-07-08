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Balçığa saplanan inek operasyonla kurtarıldı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Balçığa saplanan inek operasyonla kurtarıldı

Balçığa saplanan inek operasyonla kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ineği kurtarma operasyonu

Kurtarma Operasyonu Operasyon Hayvan 

-İneğin balçıktan çıkarılması için gösterilen çaba
-Kepçeye itfaiye hortumu ile bağlanan ineğin kurtarılması

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre; Erek Mahallesi'nde Halis Tonbaş'a ait inek, otladığı alanın yanında bulunan bataklık alana girdi. İnek, kısa sürede balçığa saplandı. Çaresizlik yaşayan hayvan sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri bataklıkta mahsur kalan ineğin kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. İlk olarak hayvanın çevresi açıldı. Hortumları birleştirip, halata dönüştüren itfaiye erleri ineği kepçeye bağladı. Kum ocağının kepçesi ile çekilen inek kurtarıldı. İneğini kurtaran besici itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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