Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Bakan Soylu selden etkilenen Artvin’in Murgul ilçesinde incelemelerde bulundu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Soylu selden etkilenen Artvin’in Murgul ilçesinde incelemelerde bulundu

Bakan Soylu selden etkilenen Artvin’in Murgul ilçesinde incelemelerde bulundu

Bakan Süleyman Soylu'nun ilçedeki incelemelerinden görüntü

Esnaf İçme Suyu Sanayi Sitesi Sel Köprü 

-İlçede hasar gören iş yerlerinden görüntü
-Detaylar

( ARTVİN ) ARTVİN

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün selden etkilenen Artvin’in Arhavi ilçesinin ardından Murgul ilçesinde de incelemelerde bulundu. İlçede Murgul Deresi’nin taşması sonucu sanayi sitesinde bulunan 14 iş yerine su basarken, iki köprü yıkıldı, dere tahkimat duvarları çöktü, içme suyu boruları hasar gördü. Yaşanan selin ardından Bakan Süleyman Soylu, ilçede incelemelerde bulunarak selden zarar gören esnaflara “Geçmiş olsun” dileklerini iletti, onların taleplerini dinledi. Bakan Soylu, incelemelerinin ardından yine selden zarar gören Rize’nin Fındıklı ilçesine gitmek üzere ilçeden ayrıldı. (AG-ÖS-Y)
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı