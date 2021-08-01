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Bakan Kurum paylaştı: 'Türkiye'de ilk kez'
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Bakan Kurum paylaştı: 'Türkiye'de ilk kez'

Bakan Kurum paylaştı: 'Türkiye'de ilk kez'

İHA görüntüleri

( ANKARA ) - Bakan Kurum paylaştı: "Türkiye'de ilk kez" ANKARA

Teknoloji Yangın 3 Boyutlu Görüntü Hasar Tespit 


- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’de ilk kez, insansız hava araçları

kullanılarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya Manavgat'ta yangından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam edildiğini belirten Bakan Kurum, "Antalya Manavgat’taki hasar tespit çalışmalarımızda teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyoruz. Türkiye’de ilk kez, insansız hava araçlarımızı kullanarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıyoruz" açıklamalarında bulundu. (Mİ-
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