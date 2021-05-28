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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kurum, “Depremle mücadeleyi, terörle mücadele kadar önemli görüyoruz”

Bakan Kurum, “Depremle mücadeleyi, terörle mücadele kadar önemli görüyoruz”

Toplantıdan detay görüntü

Terörle Mücadele Hastane Toplantı Cumhurbaşkanı Karahisar 

-Bakan Kurum açıklama
-Bakan Kurum, Kentsel dönüşüm sunumu

( AFYON KARAHİSAR)- Mısri Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi hak sahipleri ile bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum;- “1.5 milyon konut acil olarak dönüştürülmeli”- “İzmir'de Cumhuriyet tarihinin en hızlı deprem dönüşüm sürecini gerçekleştirdik” AFYON KARAHİSAR

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremle mücadeleyi terörle mücadele kadar önemli gördüklerini kaydetti.
Bakan Kurum, Afyonkarahisar’daki programına Mısri Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi hak sahipleri ile yaptığı toplantı ve sunum ile sürdürdü. İlk olarak depremin ve kentsel dönüşümün önemine değinen Bakan Kurum, “Biz deprem ülkesinde yaşıyoruz. Baktığımızda topraklarımızın yaklaşık yüzde 70’i deprem bölgelerinde yer alıyor. Depremle mücadeleyi biz her zaman önemli gördük. Terörle mücadele kadar önemli gördük. Şehirlerde her depremden sonra, selden sonra görevimiz icabı deprem bölgelerine gidiyoruz. İşte en son Elazığ-Malatya depremi, ardından Van depremi, ardından İzmir depremi” dedi.
“Cumhuriyet tarihinin en hızlı deprem dönüşüm sürecini gerçekleştirdik”İzmir depreminin üzerinden bir yıl gibi kısa süre geçmiş olmasına rağmen Cumhuriyet tarihinin en hızlı deprem dönüşüm sürecini gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, “Elazığ ve Malatya’da 50 bin, İzmir’de 5 bin toplamda 30 bin konutluk projemizi başlattık ve depremin üzerinden 1 yıl geçti hızlı bir şekilde hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarını teslim ettik” diye konuştu.
“1.5 milyon konut acil olarak dönüştürülmeli”Türkiye’de dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konuttan 1.5 milyonunun acil olarak dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kurum şu ifadelere yer verdi:“Depremden önce harcamadığınız bir lira, dönüştürmediğiniz her bir konut maalesef depremden sonra harcamanız gereken 7 liraya, yani 7 katına en az yatırım yaparak süreci çözmek zorunda kaldığımız fark ediyoruz. Bu çerçeve de de hemen hemen şu 19 yılda her alanda yatırım yaptık. Sanayi alanında, turizm alanında, kentsel dönüşümde, okullarımızda, üniversitelerimizde, hastanelerimizde her alanda yaptık. 1 milyon sosyal konut hedefimiz vardı, 1 milyon sosyal konutumuzu tamamladık ve inşallah en kısa zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza anahtarlarını cumhurbaşkanımız verecek. Amacımız ve hedefimiz şu; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almak. Türkiye’de bu noktada bu noktada dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konut var. Bunların 1.5 milyonu acil ve öncelikli olarak dönüşmesi gereken konutlar.”
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