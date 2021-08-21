Bakan Kasapoğlu Manavgat’ta incelemelerde bulundu

-kalemler mahallesinde vatandaşlarla buluşması.

-minik kızı sevip hedilyeler vermesi

-öğrencilerin talepleri

-Eevrenseki mahallesine geçmesi ve mahalle sakinleriyle konuşmaları



( ANTALYA ) ANTALYA



- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde orman yangınından zarar gören Kalemler ve Evrenseki Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Yangın bölgesindeki çocuklara bebek, top ve satranç takımı hediye eden Bakan Kasapoğlu, ilk kez satranç oynayan 6 yaşındaki İpek Aktaş’ın oyununu izledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manavgat’ta orman yangınlarından etkilenen Evrenseki ve Kalemler mahallelerinde incelemelerde bulundu. Kasapoğlu’na AK PARTİ MYK üyesi Antalya Milletvekili Dr. Tuğba Vural Çokal, Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik ve Atay Uslu, AK Parti İl Başkanı Ethem Taş ile il ve ilçede görevli mülki amirler eşlik etti. Manavgat ziyaretine AFAD Koordinasyon Merkezi'nden başlayan Bakan Kasapoğlu’na yangınla ilgili brifing verildi.

Bakan Kasapoğlu, brifingin ardından voleybol branşında kazandığı madalyası evleriyle birlikte yanan Çeltikçi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ece Ünal'a madalya ve kitap hediye etti. Ece Ünal’ın kitap okumayı sevdiğine dair bilgi aldığını belirten Kasapoğlu, kitap okumaya devam etmesini isterken kartını vererek “Ne zaman istersen bana mesaj at sana kitap gönderirim” dedi.

6 yaşındaki İpek Aktaş’ı kucağına alarak sevdi Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler Koordinasyon merkezinden yangın bölgesine geçti. İlk olarak Kalemler mahallesini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada yangından zarar gören vatandaşlarla sohbet etti. 6 yaşındaki İpek Aktaş’ı kucağına alarak seven Bakan Kasapoğlu, bu yıl ilkokula başlayacak olan İpek Aktaş’a bebek, voleybol topu ve satranç hediye etti. Bakan Kasapoğlu, hayatında ilk kez satranç oynayan İpek Aktaş’ın oyununu izledi. Bakan Kasapoğlu’nun kafilesinde bulunan Gençlik Merkezi Gönüllülerinden Fatma Gözükoca da İpek’in tüm kırtasiye malzemelerini karşılayacağını söyledi.



Yangından zarar gören vatandaşların eğitim öğretim yılının başlayacağını, çocuklarının zor durumda olduğunu söylemesi üzerine Bakan Kasapoğlu okula gidecek öğrencilerin sorunlarını dinledi. Öğrenciler, başta internet sıkıntısı ve bilgisayar ihtiyacı olmak üzere yardım isteyen gençlere sorunlarının çözüleceğine dair söz verdi. Kalemler Mahallesinin ardından Evrenseki Yukarı Seki mevkiine geçen Bakan Kasapolu ve beraberindekiler burada yangından zarar gören vatandaşların isteklerini dinledi ve çözümü için gerekenin yapılacağını söyledi.



(EG-

