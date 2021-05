Bakan Dönmez, jeotermallerin önemine dikkat çekti

-Bakan Dönmez ve beraberindeki heyetin jeotermal tesisi ziyaretinden detaylar

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, jeotermalin önemine dikkat çekerek, “Bu tesisler olmasaydı doğalgaz kullanacaktık ve her yıl yaklaşık 600 milyon dolar civarındaki bedeli yurtdışına ödeyecektik” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, jeotermal sahalarını gezerek incelemelerde bulundu. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın milletvekilleri ve beraberindeki heyet ile birlikte jeotermal santral alanını ziyaret eden Bakan Dönmez, jeotermalin Aydın’ın önemli kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

İncelemelerin ardından basın açıklaması yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, jeotermalin önemli bir enerji kaynağı olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de 65 tane jeotermal santral bin 665 megavat kurulu güce sahibiz. Bu işin de neredeyse başkenti Aydın sayılır. Yaklaşık 33 tane tesisimiz burada ve 800 megavat kurulu gücümüz var. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de jeotermal kaynaklar yenilenebilir kaynaklar arasında sayılmıştır. Yani herhangi bir fosil yakıt kullanmaz. Diğer yenilenebilir kaynaklara göre avantajı da yılın neredeyse yüzde 90’ında elektrik enerji üretmesidir. 8 bin saat sürekli çalışabilen tesisler. Bu tesislerin sürekli düzenli üretim yapabilmesi için ısı enerjisini aldıktan sonra soğuyan suyu tekrar yerin altına aynı seviyelere tekrar deşarj etmesi lazım. Bakanlığımıza bağlı hem ekiplerimiz hem de Çevre Bakanlığımız da denetimlerini sık sık yapıyor. Biz jeotermali sadece üretim amacıyla kullanmıyoruz. Anadolu'muz bu açıdan kapasitesi yüksek yerlerden birisi. Kaplıca gibi sağlık turizminde de kullanıyoruz" dedi.

"Türkiye'de jeotermal kaynaklarla ısınan 140 bin konut var"Belli seviyede sıcak suya ulaşılması durumda bölgesel ısıtma yapılabileceğini kaydeden Bakan Dönmez, "Jeotermal enerji ile bir toplu konutu bir beldeyi ısıtabilirsiniz. Nitekim Türkiye’de jeotermal kaynaklarla ısınan 140 bin tane konutumuz var, ama biz tüm kapasitemizi değerlendirmiş olsak 340 bin konuta kadar mevcutlu kaynaklardan ısıtma imkanına kavuşuruz. Jeotermal kaynaklı elektrik üretim tesislerinin toplam yatırım tutarları ise yaklaşık 5 milyar dolar civarındadır. Bu tesislerin de büyük bir kısmı son 10 yılda yapıldı. 2002’de sadece 16 megavatlık bir tesisimiz vardı. Bunu 100 kat artırdık ve 1600 megavatın üstüne çıkardık. Bu jeotermal tesisler olmasaydı, biz bunun yerine doğalgaz kullanacaktık ve her yıl yaklaşık 600 milyon dolar civarındaki bedeli yurtdışına ödeyecektik. Bir başka sevindirici tarafı ise burada kullanılan ekipmanın yarından fazlası artık yerli tedarikçiler tarafından sağlanır hale gelmiştir. Yüzde 65’lere gelmiş durumdayız bu da sevindirici. Burada kazanılan tecrübe ve birikim bizlere yurtdışında da yeni pazarlar açmaya da fırsat olacak” diye konuştu.

“Yanıltmayalım”Jeotermalin zararlarına yönelik sık sık Aydın gündemine gelen iddialara da yanıt veren Bakan Dönmez, “Çevre mevzuatımız çok net ve orada sıfır toleransla gidiyoruz. Yalnız, çevre mevzuatına uygun hareket etmekle birlikte bu santralleri, tesisleri, yatırımları karalayan kesim de var. Bunlara da bilimsel tüm araştırma ve verileri ortaya koyarak ‘Bu savunduğunuz şeyler doğru değil. Yanlış bilgiler veriyorsunuz. Doğrusu bu’ diyeceğiz. Biliyorsunuz Aydın bir incir vatanı. Rabbim çok güzel bir doğa vermiş ve birkaç yıldır da bu santraller üzerinden incire olumsuz etkileri olduğu şeklinde algılar oluşturulmaya çalışıldı. Biliyoruz ki geçen sene incir üretiminde rekor üretim söz konusu oldu. Böyle bir şey olsaydı, incir üretiminde rekor kırabilir miydik? Kalite de bir sıkıntı yok. Yine bir takım hastalıklara sebep olduğu yönünde bir takım iddialar var. Onu da yine otoritelerle görüştük. Aydın’ın sağlığı ile alakalı bu tesisler olmadan önceki durum ile tesisler sonrası sürecinde aleyhte bir gelişme söz konusu değil. Yanıltmayalım, doğrusu neyse onu vatandaşımızla paylaşalım” ifadelerini kullandı.