Bakan’dan korkutan açıklama

-Bakan Kurum açıklaması



( TEKİRDAĞ )- Bakan Kurum: "Tekirdağ’daki yapıların yüzde 60’ı riskli" TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde bulunan Tekirdağ’da 200 bin yapı bulunduğunu ve bu yapıların yüzde 60’ının riskli durumda olduğunu söyledi.



Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentte çeşitli incelemeler ve ziyaretlerde bulundu. Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum burada katıldığı bir toplantı sonrasında çeşitli açıklamalarda bulundu. Yüzde 60’ı riskli yapı Bakan Kurum yaptığı açıklamada, “Bu çerçevede de bugün ana gündem maddemiz kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü oldu. Bugün Çorlu’dan başlamak üzere Marmaraereğlisi’nde, Süleymanpaşa’mızda, Kapaklı’da, Hayrabolu’da, bütün ilçelerimizde yapılması gereken kentsel dönüşüm projelerini, deprem dönüşüm projelerini hep birlikte istişare ettik ve bu çerçevede de inşallah hızlı bir şekilde hazırlanan kentsel dönüşüm master planları çerçevesinde deprem dönüşümünü ilimizin her noktasında, Süleymanpaşa’mızda, Tekirdağ’da yapmak istiyoruz. İnşallah Tekirdağ’ımızı güçlü sanayisiyle, tarımıyla, ekonomisiyle, yeşil doğal alanlarıyla çok daha güzel, çok daha yaşanabilir bir Tekirdağ yapmak için gayretlerimizi gece gündüz sürdürmeye devam edeceğiz. Tekirdağ ilimizde 200 bin binamız var. 200 bin binamızı incelediğiniz zaman yüzde 60 binamız 2000 yılı öncesi yapılmış yapılar. Yani 99 yönetmeliği sonrası yapılmış yapılar. Bu yapıların da büyük bir kısmı risk içerisinde. Tabi risk durumlarına baktığınızda acil veya öncelikli olanlar yine orta riskli, az riskli olanlar şeklinde sıralandırılabilir. Bu çerçevede bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızla da istişarelerde bulunduk. Kendisine de bakanlığımızın tüm kentsel dönüşüm alanlarında her türlü desteği vereceğini, gerek maddi gerek teknik olarak Tekirdağ’da, Tekirdağlı vatandaşlarımızın yanında olduğunu söyledik ve ifade ettik. Ve bunu sizler aracılığıyla da tekrar söylemek, ifade etmek isterim” dedi.

Bakan Kurum açıklamasının devamında, “Bu kapsamda hakikaten şehrin içinde köhneleşmiş, artık şehre tam anlamıyla hizmet veremeyen, hem gelen vatandaşlımıza hem oradaki esnafımıza artık külfet olmuş, ihtiyaçlarını giderememiş eski sanayi alanımız var. Yaklaşık 40 bin metrekarelik sanayi alanında 200’e yakın tesisimiz var, sanayi sitemiz var. Bu sanayi sitelerini şehrin dışındaki Karadeniz Mahallesi’nde belirlediğimiz 148 bin metrekarelik alana taşıyoruz. Bu çerçevede 400 sanayi sitesini inşallah Karadeniz Mahallesi’nde belirlediğimiz alana inşasını gerçekleştiriyor olacağız. İnşaatı bakanlığımız Toplu Konut İdaresi eliyle yapacak. Burada vatandaşımızın eski sanayi alanındaki değeri neyse değerinin karşılığında Karadeniz Mahallesi’nde yapacağımız yerlerden hem oradaki dükkan sahiplerine, hem de kiracı esnafımıza şehrin içindeki sanayi sitesini taşımak suretiyle destek olacağız” diye konuştu.

Bakan Kurum, açıklamasında bugün aldıkları karar ile Tekirdağ’da toplamda 6 tane millet bahçesi yapılacağının da müjdesini verdi. Bakan Kurum’a gün boyu ziyaret ve incelemelerinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel eşlik etti. (HLD-



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