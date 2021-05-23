Baharla şenlenen hayvanat bahçesi ziyaretçilerini bekliyor

-hayvanat bahçesi müdürü röp.

-hayvanlar detay

-vatandaşlar röp.



( MALATYA -ÖZEL) MALATYA



- 78 türden bin 249 hayvana ev sahipliği yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Covid-19 sürecinde doğaya hasret kalan ziyaretçilerini bekliyor.Malatya kent merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 78 türden bin 249 hayvana ev sahipliği yapıyor. Baharla birlikte şenlenen hayvanat bahçesi, Covid-19 sürecinde eve kapanan ziyaretçilerini bekliyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmet veren hayvanat bahçesi, kısıtlamanın olmadığı her gün ziyaret edilebiliyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Sami Altaş, Covid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini beklediklerini belirterek, “Bu dönemde vatandaşlarımızı hayvanat bahçemize bekliyoruz. Hayvanat bahçemizde 78 türden bin 249 hayvanımız vardır. Vatandaşlarımız şu anda hayvanat bahçemize hafta içi gelebilirler. Hafta sonu kısıtlamalarının sona ermesiyle haftanın 7 günü hayvanat bahçemiz açıktır. Hayvanat bahçemize Covid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Girişte uyarı levhalarımız vardır, dezenfektanlarımız vardır, personelimiz tarafından ateş ölçümü yapılmakta ve HES kodu sorgulaması gerçekleştirilmektedir. Bu tedbirler kapsamında ziyaretler devam etmektedir” dedi.

Hayvanat bahçesini ziyaret eden Zeynep Kalkan, “Oğlum doğduğundan beri ilk defa dışarı çıkıyoruz diyebiliriz. Çocuklar evde büyüdü, artık biraz da nefes alalım istedim. Çocuğumun hayvanlara karşı ilgisi var. Hayvanat bahçesine ilk defa geliyorum, gayet güzel. Güzel hayvanlar var, bakımları da yerinde” diye konuştu.



