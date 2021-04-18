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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Baharın ve yazın habercisi beyaz kardelenler çiçek açtı

Baharın ve yazın habercisi beyaz kardelenler çiçek açtı

Çiçeklerin görüntüsü

-Detay görüntüler

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı 35 kilometre uzaklıkta yer alan Dereli, Belevi ve Ballıca köylerinin yaylalarında havaların ısınmaya başlamasıyla karlar erimeye başladı.
Eriyen karların ardından baharın ve yazın müjdecisi olan beyaz kardelenler ile mor ve sarı renkli çeşit çeşit çiçekler açtı. Eriyen karlarla birlikte tekrar canlanan doğada rengarenk açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.
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