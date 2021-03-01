Baharın habercisi leylek erken geldi

-Vatandaşın konuşması

-Leyleğin uçuşu ve gözden kaybolması



( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan 'da, "baharın habercisi" olarak nitelendirilen leyleğin kente gelmesi vatandaşların ilgisini çekti. Önceki yılların aksine bu kış mevsiminde hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, bir leylek Aile hekimliği üzerindeki yuvaya geldi. "Baharın habercisi" olarak nitelendirilen leyleğin, mart ayının sonlarında gelmesi beklenirken, 1 Mart’ta şehre gelmesi vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Yavuz Irmak, bu yıl kış mevsiminin önceki yıllara göre çok sıcak geçtiğini belirterek, ’’Misafirlerimiz bu yıl erken geldi. Kentte her yer bembeyaz ama leylekler bu yıl bizi şaşırtıp erken geldi. İnşallah uğur getirirler.’’ Şeklinde konuştu.

(OY-



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