Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Baharın habercisi leylek çifti Karabük’e erken geldi

Baharın habercisi leylek çifti Karabük’e erken geldi

Drone ile yuvadaki leyleklerden görüntü

Yüksek Gerilim Hattı Kamera Yüksek Gerilim Cep Telefonu 

-Elektrik direğindeki leyleklerden detaylar
-Leylekler ve kentten görüntü
-Leyleklerin uçması
-Aktüel kamera ile leyleklerden görüntü
-Vatandaşın cep telefonu ile fotoğraf çekmesi
-Metin ünlü ile röportaj
-Leyleklerin uçması
-Direğe konmaları ve kur yapmaları
-Detay

( KARABÜK -ÖZEL-DRONE) KARABÜK

- "Baharın habercisi" olarak nitelendirilen leylek çifti, bu yıl Karabük’e erken geldi. Kentin girişinde yer alan KARDEMİR’in girişindeki yüksek gerilim hattında yuva kuran ve su kenarında yiyecek arayan bir çift leylek, vatandaşları şaşırttı. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 5 olan kentte görüntülenen leylekler, vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kent sakinleri, "baharın habercisi" olarak nitelendirilen leyleğin Şubat ayında bölgelerinde bulunmasını merakla izledi. Metin Ünlü, bu yıl leyleklerin çok erken geldiğini, " En az 1.5 ayları var. Bu yıl çok erken geldiler. Kış ayında bu kadar erken gelmeleri şaşırttı” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı