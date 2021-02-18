Baharın habercisi leylek çifti Karabük’e erken geldi

-Elektrik direğindeki leyleklerden detaylar

-Leylekler ve kentten görüntü

-Leyleklerin uçması

-Aktüel kamera ile leyleklerden görüntü

-Vatandaşın cep telefonu ile fotoğraf çekmesi

-Metin ünlü ile röportaj

-Leyleklerin uçması

-Direğe konmaları ve kur yapmaları

-Detay



( KARABÜK -ÖZEL-DRONE) KARABÜK



- "Baharın habercisi" olarak nitelendirilen leylek çifti, bu yıl Karabük’e erken geldi. Kentin girişinde yer alan KARDEMİR’in girişindeki yüksek gerilim hattında yuva kuran ve su kenarında yiyecek arayan bir çift leylek, vatandaşları şaşırttı. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 5 olan kentte görüntülenen leylekler, vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kent sakinleri, "baharın habercisi" olarak nitelendirilen leyleğin Şubat ayında bölgelerinde bulunmasını merakla izledi. Metin Ünlü, bu yıl leyleklerin çok erken geldiğini, " En az 1.5 ayları var. Bu yıl çok erken geldiler. Kış ayında bu kadar erken gelmeleri şaşırttı” dedi.





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