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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Baharın gelmesiyle Mayıs çiçekleri Erzurum’u sarıya bürüdü

Baharın gelmesiyle Mayıs çiçekleri Erzurum’u sarıya bürüdü

Ovadan drone görüntüleri

-Çiçeklerden detay görüntüler
-Röportaj

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Her yıl sadece mayıs ayında filizlenen ve halk arasında mayıs çiçeği olarak bilinen sarı renkli çiçekler Erzurum ovalarını renklendirdi. Tüm ovayı sarıya boyayan çiçekler adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Erzurum’da ki Konaklı Dağı ve Palandöken Dağları arasında kalan ve kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yağmurcuk Mahallesinde baharın gelmesiyle filizlenen sarı renkli mayıs çiçekleri, ovaları sarıya boyadı. Yeşil tarlaların arasında büyüyen mayıs çiçekleri, Konaklı Dağlarının eşsiz görüntüsüyle birleşince ortaya eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Yol üzerinden geçen vatandaşlar bu eşsiz manzarada fotoğraf çekilmeyi ihmal etmezken sarıya boyanan ova, doğa fotoğrafçılarını da kendisine çekiyor. Her yıl ovanın sarıya boyandığını ifade eden köy halkından Şahset Akyüz, “ Her yıl mayıs ayında burada mayıs çiçekleri dediğimiz sarı çiçekler açar ve 1 ay sonra bu çiçekler solar. Bunlar solduktan sonra Temmuz ayına doğru bu tarlalar biçilmeye başlar. Bu çiçekleri görenler fotoğraf çekilmeye geliyorlar. Hayvanlarımız bu çiçekler açana kadar burada otlanır daha sonra dağlara çıkartırız “ dedi.

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