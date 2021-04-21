Baharın gelişiyle açan mimozalar renkli görüntüler oluşturdu

-Atakum Sahili drone

-Vatandaş röportajları

-yerden mimoza detayları



( SAMSUN -DRONE)-Atakum sahilinde mimoza güzelliği SAMSUN



- Samsun'un Atakum ilçesinde açan mimozalar sahile büyük güzellik kattı. Pandemi nedeniyle evde bunalan insanlar ise Atakum sahilinde güneşli havanın tadını yürüyüş yaparak çıkardı. Haftalardır taşıdığı vaka sayısı birinciliğini başka illere bırakan Samsun’da güneşli hava ile birlikte vatandaşlar kendilerini sahile attı. İlkbaharda bir başka güzel olan Atakum sahilinde bulunan çiçekler ise baharla birlikte kendini gösterdi. Mimoza ağaçları da çiçek açtı. Mimozalar sahile büyük güzellik kattı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek şehre kazandırılan Atakum sahilindeki mimoza güzelliği drone ile havadan görüntülendi. Vatandaşlar ise havanın güneş açmasıyla birlikte yürüyüş yaptıklarını, vakaların düşmesine aldanmayarak insanların tedbirleri elden bırakmamaları gerektiğini söylediler.



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