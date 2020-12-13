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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Badem ağaçları çiçek açtı

Badem ağaçları çiçek açtı

çiçek açan badem ağaçları detay

( MUĞLA )- Türkiye’nin birçok bölgesinde kış mevsimi yeni başlarken, Datça’da badem ağaçları çiçek açtı MUĞLA

Hava Sıcaklığı Asad Cenin Gesi Kış Mevsimi 


- Türkiye’de ilk çağla badem hasadının Şubat ayı sonunda yapıldığı Muğla’nın Datça ilçesinde bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.Türkiye’nin birçok bölgesinde yeni yeni başlayan kar ve yağmur yağışına rağmen Datça’da badem ağaçlarının erken çiçek açması şaşkınlığa neden oldu. Şubat ayı başlarında dalları filizlenen badem ağaçlarında Şubat sonu veya Mart ayı başında ilk badem hasadı yapılıyor.Ege ve Akdeniz’in kesiştiği noktada yer alan Datça Yarımadasında hava sıcaklığı 10 derecenin altına düşmezken, badem ağaçlarında önceki dönemden kalma yeşil yapraklar daha kurumadan ağaçlar tekrar yeşile büründü. Aralık ayında çok nadir çiçek açan Datça’daki badem ağaçları badem üreticisini de şaşırttı.
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