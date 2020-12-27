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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Bacağı kırılan kurt tedaviye alındı

Bacağı kırılan kurt tedaviye alındı

kurttan görüntü

Rehabilitasyon Bild Hayvan Irak 

-röportaj
-detaylar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Turhal ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu sağ arka bacağı kırılan kurt tedaviye alındı. Turhal’da otomobil çarpması sonucu bacağı kırılan kurt tedavisi için Tokat Valiliği koordinesinde hizmet veren hayvan ambulansı ile veteriner kliniğine getirildi.
Veteriner hekimler tarafından kurdun kırılan bacağının tedavisi için gerekli müdahale ve operasyon yapıldı. Yaralı kurt rehabilitasyonu sonrası doğaya bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Yaralı kurdun tedavi masraflarının Tokat İl Özel İdaresi bünyesinde sahipsiz hayvanlar için ayrılan bütçeden karşılandığı bildirdi.
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