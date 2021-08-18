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Azerbaycan yangın söndürme ekipleri sevgi gösterileriyle ülkeden ayrıldı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Azerbaycan yangın söndürme ekipleri sevgi gösterileriyle ülkeden ayrıldı

Azerbaycan yangın söndürme ekipleri sevgi gösterileriyle ülkeden ayrıldı

Ekiplerin karşılanması

Orman Yangınları İtfaiye Aracı Yangın Kışla İtfaiyeciler 

-Geçişleri

( ARTVİN ) - ARTVİN

- Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan 94 tam donanımlı itfaiye aracı, ile birlikte gelen 380 kişilik yangın söndürme ekibi, sevgi gösterileri eşliğinde Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak ülkemizden ayrıldı. Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde süren orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler görevlerini tamamladı. 94 tam donanımlı itfaiye aracı ile birlikte gelen 380 kişilik yangın söndürme ekibi, Azerbaycan’a dönüş için sabah erken saatlerinde Artvin'in Kemalpaşa ilçesine geldi. Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönüş yapmak için hazırlık yapan Azerbaycanlı ekibe bölge halkı sevgi gösterilerinde bulundu. AFAD Artvin İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Azeri itfaiyecilere çiçek takdimi edilerek alkışlarla ülkelerine uğurlandı. (AG-EK
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