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Azerbaycan konvoyu Giresun’dan geçti
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Azerbaycan konvoyu Giresun’dan geçti

Azerbaycan konvoyu Giresun’dan geçti

Azerbaycan ekibinin Giresun'dan geçişi

( GİRESUN ) GİRESUN

İtfaiye Aracı Yangın Gesi Sınır Kapısı 


- Orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı ekiplerin ikinci grubu Giresun’dan geçti. 53 itfaiye aracı ile 220 personelden oluşan ve Sarp sınır kapısından giriş yapan konvoy kara yoluyla yangın bölgesine ulaşmaya çalışıyor. Yarın yangın bölgesinde olması beklenen konvoyun Giresun geçişi sırasında karayolundaki sürücüler Azerbaycanlı soydaşlarımıza sevgi gösterilerinde bulundu. Bilindiği üzere Azerbaycan daha önce de Türkiye'ye 100 itfaiyeci ile 1 amfibi uçak göndermiş ve çalışmalara başlamıştı. (CS-EK-Y)
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