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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ayvalık’ta göçmen kuşlara itfaiye ve Milli Parklar şefkati

Ayvalık’ta göçmen kuşlara itfaiye ve Milli Parklar şefkati

Göçmen kuşların yuvalarının temizlenmesine ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Yumurta Olta Göçmen Kuşlar Naylon Poşet Göçmen Kuş 


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, göç mevsimi başlamadan göçmen kuşların yuvaları temizlendi. Birçok bölgedeki yuvaların temizlenmesinin ardından şimdi Ayvalık, doğanın renkleri olan göçmen kuşları bekliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen göçmen kuşların yuvalarının temizlenmesine ilk olarak Altınova Mahallesi’nde başlandı. Her göç mevsiminde bölgeyi mesken tutan leyleklerin yuvalarının da temizlendiği çalışmalara Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ayvalık Doğa Koruma Müdürlüğü Parklar Şefi Ömer Atasay Tanrısever ile ekibi de eşlik etti. Göçmen kuşların yuva malzemesi sanarak yuvaya yabancı cisimler toplaması sırasında özellikle naylon poşet, misina-olta iğnesi ve balya iplerini de yaptıkları yuvaya taşıdığı öğrenilirken, bu taşınan malzemelerin yumurtadan çıkan yavrular için ölümcül risk oluşturması nedeniyle yuvaların temizlenmesine gerek duyulduğu bildirildi.
Çalışmaların göç mevsimi başlamadan tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. (SS-EME-
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