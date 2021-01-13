Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ayvalı Barajında Sular dört kilometre çekildi

Ayvalı Barajında Sular dört kilometre çekildi

baraj detay

Ayvalı 

-röportaj

( ERZURUM ) ERZURUM

- Oltu Ayvalı Barajında yaşanan kuraklık nedeni ile dolu olması gereken seviyeden dört kilometre aşağıya doğru çekildi. Ayvalı Barajının dolum seviyesi normalde Olur Ormanağzı köyü alt kısmına olması gerekirken kuraklıktan dolayı barajın suyu Ormanağzı köyünden dört kilometre aşağıya inmiş durumda. Baraj sularının çekilmesinin ardından su altında olan Ormanağzı köyü Sefker mahallesi yeniden ortaya çıktı. Osman Kaya, “Şu an ayvalı köyü barajı başlangıcındayız sular bayağı çekilmiş durumda. Yağmur ve kar yağmasa bu sene sularda büyük sıkıntılar çekeceğiz gibi gözüküyor” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Ayrılan Çift Eşya Paylaşımında Anlaşamadı: 1 ÖlüAyrılan Çift Eşya Paylaşımında Anlaşamadı: 1 Ölü
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı