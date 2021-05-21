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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Aynı anda 1 milyon 300 bin yavru balık baraj suyuyla buluştu

Aynı anda 1 milyon 300 bin yavru balık baraj suyuyla buluştu

Baraj gölünden detaylar

Göller Tarım Muhabir Baraj Gölü Alabalık 

-Yavru balık tankının getiriliği
-Balıkların incelenmesi ve denetimi
-Balıkların adaptasyonu
-Balıkların göle aktarılması
-Ekiplerden görüntü
-Röportaj

( VAN -ÖZEL) VAN

- Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Zernek Baraj Gölü'nde, kış aylarında sağımı yapılarak yetiştirilen 1 milyon 300 bin yavru alabalığın suyla buluşması renkli görüntüler oluşturdu. Van’daki tesislerde kış aylarında sağımı yapılan alabalıklardan 31.5 milyon yavru balık elde edildi. Tesislerde yetiştirilen balıklar, Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri gözetiminde getirildikleri baraj göllerindeki işletmelerin kafeslerine aktarılıyor. Bu kapsamda belli büyüklüğe erişen 1 milyon 300 bin yavru, balık tanklarıyla getirildikleri Zernek Baraj Gölü’ndeki kafeslere aktarıldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri kontrolünde balık tanklarından baraj gölüne aktarılan yavru alabalıklar güzel görüntüler oluşturdu. Kafeslere aktarılan yavru balıklar, baraj gölünün suyunda kısa sürede adaptasyon sağladı. “31.5 milyon yavru balık elde edildi” İHA muhabirine konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Van’daki iç sularda toplam 37 alabalık işlemesinin olduğunu belirtti.
Bu işletmelerin toplam kapasitesinin 3 bin 700 ton olduğunu ifade eden Şube Müdürü Demir, “İlimizde kış aylarında alabalık sağımı gerçekleşmektedir. İl Müdürlüğü ekipleri olarak kış aylarında alabalık sağımlarına katılarak üreticilerimizi bilgilendiriyoruz. 2021 yılı itibariyle işletmelerimizde 10 bini erkek, 5 bini de dişi olmak üzere yaklaşık 15 bin anaç sağımı gerçekleştirildi.
Bu sağımlar sonucunda 31.5 milyon yavru balık elde edildi. Bu balıkların 4 milyonu Zernek ve Sarımemet Baraj Göllerinde bulunan 8 işletmenin 4’üne aktarıldı” dedi.
Zernek Baraj Gölü’nde bir milyon 300 bin yavru alabalık aktarımı gerçekleştirildiğini dile getiren Demir, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olarak alabalık sağımından satışına kadar işletmelerimizin denetimlerini yapıyor ve üreticilerimizi bilgilendiriyoruz” diye konuştu.

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