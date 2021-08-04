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Ayının yüzme keyfi gülümsetti
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ayının yüzme keyfi gülümsetti

Ayının yüzme keyfi gülümsetti

AYININ YÜZMESİ

( ERZURUM ) -- Sıcaktan bunalan ayı suya girerek serinledi ERZURUM

Sosyal Medya Baraj Göleti Kamera Hava Sıcaklıkları Cep Telefonu 


- Erzurum’un İspir ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla sıcaktan bunalan bir ayı baraj göletine girerek yüzdü. Ayının yüzdüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sıcak havadan bunalan ayı, İspir-Artvin karayolu 6. Kilometresinde bulunan Güllübağ Hes Barajı göletine girdi. Suda yüzmenin keyfini yaşayan ayıyı fark eden baraj çalışanları o anları kameraya aldı. Ayının suda şov yapar gibi yüzmesi sosyal medyada ilgi odağı oldu. (NY-)
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