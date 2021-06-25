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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Ayı ailesinden renkli görüntüler...Anne ayı önce çöp konteynerini metrelerce sürükleyip taşıdı, sonra da devirip kendisinin ve çocuklarının karnını doyurdu

Ayı ailesinden renkli görüntüler...Anne ayı önce çöp konteynerini metrelerce sürükleyip taşıdı, sonra da devirip kendisinin ve çocuklarının karnını doyurdu

ayının konteynırı taşıması

Köpek Kamera Çöp Konteyneri Sokak Lambası Altın 

-konteynırı devirmesi
-ayıların köpekleri kovalaması
-arşiv görüntüler

( BURSA )- O anlar bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi BURSA

- Uludağ’da bir anne ayı, kendisinin ve 2 yavrusunun karınlarını doyurabilmek için önce çöp konteynerini metrelerce sürükleyip taşıdı, sonra da devirip ziyafet çekti. O anlar bir tatilci tarafından saniye saniye kaydedildi.Uludağ Sarıalan bölgesinde aç kalan anne ayı ve iki yavrusu karanlıkta kalan çöp konteynırının yanında bir süre arandıktan sonra çöp konteynırını sokak lambasının altına taşıdı. Temizlik görevlisini aratmayan anne ayı daha sonra ışığın altında çöp konteynerini devirdiği kameralara yansıdı. Sokak köpeklerinin de ayılara saldırmaya çalıştığı ve ayılar tarafından kovalandığı görüldü.

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