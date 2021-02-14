Aydos Ormanı beyaz örtüyle kaplandı

-Kar detay



( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Karla kaplanan İstanbul beyaza büründü. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Özellikle İstanbul'un yüksek noktalarında kar yağışının etkili olduğu görülüyor. İstanbul'un Aydos Ormanı gibi yüksek rakımlı bölgeleri yağan kar nedeniyle beyaza büründü. Öte yandan Pendik Belediyesi'nin kar küreme ekipleri de karla kaplanan yolları açtı.



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