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Aydıncık'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aydıncık'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı

Aydıncık'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı

Yanan yerlerden görüntü

Yangın Altın Orman Yangını Şiddetli Rüzgar Yangına Müdahale 

-Evlerinden kaçan vatandaşların Aydıncık Devlet Hastanesinde bekleyişi
-Yanan bölgelerden görüntü
-Vatandaşların yanan bölgeleri izlemesi
-Yanan bölgelerden görüntü
-İtfaiyenin gitmesi
-Vatandaşlardan görüntü
-Vatandaşların yangını izlemesi
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-Ulaşım: Montaj tünelinden geçildi...

( MERSİN )- Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, rüzgar nedeniyle akşam saatlerinde etkisini artırdı- Kent merkezine kadar inen yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, vatandaşlar evlerini boşaltarak, sahil kesimlerine doğru kaçtı MERSİN

- Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, rüzgar nedeniyle akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezine kadar inen yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, vatandaşlar evlerini boşaltarak, sahil kesimlerine doğru kaçtı. Edinilen bilgiye, dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde başlayan, gece saatlerinde ise ilçe merkezine kadar inen yangın devam ediyor. Bugün gündüz saatlerinde havadan da müdahalenin etkisiyle yangın kısmen kontrol altına alınabilirken, akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle yangın yeniden etkisini göstermeye başladı.
Özellikle Cumhuriyet Mahallesinde etkisi gösteren yangın dolayısıyla bölgede oturan vatandaşlar evlerini boşaltıp, sahil kesimlerine kaçarken, poyraz nedeniyle ekipler karadan yangına müdahalede güçlük çekiyor. Bölgede şiddetli rüzgar etkisini sürdürürken, bir taraftan ekipler yangına müdahale etmeye çalışıyor bir yandan da evinde kalan vatandaşların tahliyesini gerçekleştiriyor.
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