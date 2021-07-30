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Aydıncık alev alev yanıyor
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Aydıncık alev alev yanıyor

Aydıncık alev alev yanıyor

Yangından görüntü

Polis Hastane Yangın Altın Orman Yangını 

-Vatandaşların yangını izlemesi
-Yangından görüntü
-Aydıncık Devlet Hastanesi önündeki vatandaşlardan görüntü
-Yangından görüntü
-Polislerden görüntü
-Yangından görüntü
-Dumandan etkilenen bir vatandaşın hastaneye getirilmesi
-Vatandaşların yangını izlemesi

( MERSİN )- Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını ilçe merkezine kadar inerken, birçok evde yangından etkilendi- Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla Aydıncık Devlet Hastanesine getirilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor MERSİN

- Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını ilçe merkezine kadar inerken, birçok evde yangından etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar da ambulanslarla Aydıncık Devlet Hastanesine getirilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan yangın, bugün kent merkezinde etkili oluyor. Bugün akşam saatlerinde Aydıncık Belediyesi ile Devlet Hastanesinin hemen karşısında bulunan Cumhuriyet Mahallesinde etkili olan yangın, yerleşim yerlerine sıçradı. Bölgedeki insanlar polisler tarafından tahliye edilirken, yangın birçok evi sardı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ederken, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye getirilerek, tedavi altına alınıyor.
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