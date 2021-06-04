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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
AYDIN - Sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş muhtarlığa aday oldu

AYDIN - Sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş muhtarlığa aday oldu

- Volkan Baş'ın Atatürk mahallesi halkından destek istemesi - Volkan Baş'ın açıklaması Aydın 'da sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş muhtarlığa aday olduAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş, mevcut muhtarın vefatı üzerine tekrarlanacak seçimlerde muhtar adayı olduğunu açıkladı.
Atatürk Mahallesi'nde Muhtar Zeki Acet'in hayatını kaybetmesinin ardından 6 Haziran'da yeniden seçime gidilmesine karar verildi.
Muhtarlık için 8 kişi aday oldu. Adaylardan birisi de mahallede ikamet eden sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş oldu.Volkan Baş, yaptığı açıklamada, mahalleye hizmet için aday olduğun söyledi.

Projeleri olduğunu dile getiren Baş, "Uğur Mumcu Parkı'nı sanat merkezi haline getireceğim. Burada bulunan açık hava tiyatromuzda pandemi nedeniyle gösteriler yapılamadı. Ayrıca haftanın 2 veya 3 günü film ve sinema gösterimi yapılacak." dedi.

Dizi Oyuncusu 

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