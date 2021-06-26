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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AYDIN - Kuşadası'nda sıcak havanın etkisiyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor

AYDIN - Kuşadası'nda sıcak havanın etkisiyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor

- Denizde yüzen vatandaşlar - Suda çocukları ile eğlenen aileler - Plajda güneşlenenlerKuşadası'nda sıcak havanın etkisiyle plajlarda yoğunluk yaşanıyorAYDIN (AA) - Ege'nin önde gelen turizm merkezlerinden Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar ve turistler, sıcak havanın etkisiyle plajları doldurdu.Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü ilçede sabahtan itibaren Kadınlar Denizi, Sevgi ve Kuştur plajlarında hareketlilik yaşandı.Plajların önemli ölçüde dolduğu ilçede, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da tatilcilerin uğrak noktası oldu.

Tatİl Turist Plaj 

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