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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Ayda ve Elif Bebek adına fidan dikildi

Ayda ve Elif Bebek adına fidan dikildi

Sivas Valisi Salih Ayhan fidan dikimi detay

Şehit Bebek Deprem Efes Yeni Doğan Bebek 

-Sivas Valisi Salih Ayhan açıklama
-Detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta “İki Fidan Birlikte Büyüyor” projesi kapsamında, İzmir depreminin simgesi haline gelen SİVAS

- Sivas’ta “İki Fidan Birlikte Büyüyor” projesi kapsamında, İzmir depreminin simgesi haline gelen. İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'ndan 65 saat sonra kurtarılan üç yaşındaki Elif bebek ile Rıza Bey Apartmanı'ndan 92 saat sonra kurtarılan Ayda bebek depremin simgesi haline gelmişti. Bugün Sivas’ta “İki Fidan Birlikte Büyüyor” projesi Kapsamında yeni doğan bebeklerle Elif ve Ayda bebek adına fidan dikildi. Kent merkezi Tavra deresinde mevkiinde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan ve kurum müdürleri katıldı.
Etkinlikte konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan “Bugünkü ziyaretimizin nedeni hem bir ağaç dikimi yapalım hem de İzmir depremi münasebetiyle iki evladımız bu depremin sembol çocukları oldu, Elif bebek ve Ayda bebek. Her iki evladımızda bize inanmanın, mücadelenin, azmin, sevginin artık sembolü oldular. Onlara adına da iki fidan dikerek Sivas’ta bu evlatlarımızın isminin yaşatılmasını burada sağlamış olacağız. Bir mesajda vermiş olacağız. Ben tekrar İzmir’de vefat eden, şehit olan kardeşlerimize Allah2tan rahmet diliyorum. Elif ve Ayda kardeşimizi de rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Biz 20.10.2020’de il genelinde 30’a yakın lokasyon da 1 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyorduk. Mevsim çok müsait olmadı. Yağmur yağmadığı için ötelemek zorunda kaldık ve 11 Kasım 2020’de aynı gün aynı saatte hedefimiz olan 30 lokasyona 1 milyon ağacı toprakla buluşturacağız. Tüm Sivas’ımızın coğrafyası o gün bir hareketlilik yaşayacak ve geleceğe nefes olacak. Sivas’a nefes olacak. Ben tüm vatandaşlarımızı bugüne özel olarak davet ediyorum” diye konuştu.

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