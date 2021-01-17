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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Ayçiçek üreticilerine müjde

Ayçiçek üreticilerine müjde

Drone görüntüsü

Lyon Tarım Doluluk Oranı İçme Suyu 

-sulama kop. başkanı ile röportaj
-etkili olan yağışlar esnasında barajı destekleyen 5 dereden görüntü

( KIRKLARELİ -ÖZEL-DRONE)- Kayalı Köy Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Tacettin Kolay:- “2021 yılında ayçiçek üretimi için yeterli suyumuz var”- “Kayalı Barajı'na yağış sebebiyle 5 dereden günlük 500 bin metreküp su geliyor” KIRKLARELİ

- Kayalı Köy Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Tacettin Kolay, son 2 yıldır kuraklık sebebiyle su seviyelerinin yüzde 5’lere kadar düştüğünü belirterek, “Son yağışlarla birlikte Kayalı Barajımıza şuana kadar 24 milyon metreküp su geldi. Ayçiçeği ekimi yapacak üreticilerimize 2021 yılında ayçiçeği üretimi için barajımızda mevcut su olacaktır” dedi.
Kırklareli’nde etkili olan yağışlarla bölgenin büyük barajlarından biri olan Kayalı Barajı doluluk oranı yüzde 24 arttı. Bu artışla birlikte barajı besleyen 5 dereden günlük olarak 500 bin metreküp su gelmeye devam ediyor. “Yağan yağış nedeniyle barajımıza 24 milyon metreküp su geldi” Yağışların çiftçilere umut olduğunu dile getiren Kayalı Köy Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Tacettin Kolay bu yağışlarla ayçiçeği ekimi yapacak üreticilerin 2021 yılında ayçiçeği üretimi için barajda yeterli su olacağını belirterek “Kayalı Barajımız 150 milyon metreküp su toplama hacmine sahip olup yüzde 60 tarımsal amaçlı, yüzde 40 içme suyu amaçlıdır. Son yaşanan kuraklığa göre barajımızın seviyesi 8 milyon metreküplere kadar düştü. Yağışlarla barajımıza 24 milyon metreküp su geldi. Şuan ki seviyemiz yüzde 23, yüzde 24 seviyesinde olup, barajımızda 34 milyon metreküp su bulunmaktadır. Buradan ayçiçeği ekimi yapacak üreticilerimize 2021 yılında ayçiçeği üretimi için barajımızda su olacaktır” dedi.
Kayalı Barajına bağlı 14 tane köy olduğunu söyleyen Başkan Kolay. “Kayalı Barajımızdan 14 köye su verilmektedir. Bu 14 tane köy tarımsal amaçlı sulamada toplamda 60 bin dekar arazi sulamakta. Barajımızı besleyen 5 tane dere bulunmakta. Şuanda barajımıza bu derelerden günden 500 bin metreküp su gelmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

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