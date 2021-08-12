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Ayancık’taki felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ayancık’taki felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı

Ayancık’taki felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı

Bölgeden drone görüntüleri

Yağmur Sel Felaketi Şiddetli Yağış Çökme Felaket 

-Ayancık'ın sel sularının çekilmesinden sonraki halinin havadan DRONE ile görüntülenmesi
-Tahribattan detay
-Zararlardan detay
-Genel görüntü

( SİNOP -DRONE) SİNOP

- Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinin oluşturduğu tahribat, sular çekilince gün yüzüne çıktı.Ayancık ilçesi sele teslim oldu. Önceki gece boyunca devam eden şiddetli yağış, Ayancık Çayı'nın taşmasına ve ilçenin sular altında kalmasına yol açtı. Yağış nedeniyle ilçenin tüm bağlantı yollarında heyelan ve çökmeler meydana geldi, ilçenin tüm karayolu bağlantısı kesildi. Heyelan ve göçüklerin giderilmesi çalışmalar aralıksız devam ederken, Ayancık’taki felaketin boyutu ise yağışın durması ve suların çekilmesi ile gün yüzüne çıktı.Aralıksız yağan ve 24 saatte metre kareye 240 kilodan fazla yağışın düştüğü Ayancık’ta gece duran yağmurla birlikte sular da denize doğru aktı. Selin oluşturduğu tahribat, suların çekilmesiyle daha net görüldü.
Drone ile havadan görüntülenen ilçede selin yüksekten taşıdığı çamur ve diğer malzemelerin ilçe merkezinin birçok yerine dağıldığı gözlemlendi. Birçok ev ve işyerinin içinde de çamur birikintileri oluştu.Bölge selin yaralarının sarılması içen çalışma başlatıldı.
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